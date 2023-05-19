富邦媒今天舉行股東會，由去年接任董事長蔡明忠親自主持，蔡明忠表示，2022年富邦媒合併營收突破千億元，達成新的里程碑，相較於美國、大陸及韓國電商滲透率超過20%，台灣只有13%，還有空間，今年富邦媒目標在於打造momo點數平台，串連集團金融等各項服務，擴大momo幣生態圈，加速momo生態圈走向經濟規模化，並轉型為直播電商，結合原來線上購物發揮綜效，我們也透過主倉跟衛星倉共同協助，提升物流效能，降低碳排放量。

富邦媒總經理谷元宏表示，富邦媒一直在提升服務量能，包括：使用者介面優化、增加優質商品，2022年增加68萬不同商品及增加700家供應商，隨著數位進步，我們優化數位客服，提供24小時不間斷客服中心，並提升物流，增加自有運能，擴大物流據點及品質，並導入「momo電動三輪車」加入服務陣容，為短鏈綠色物流佈局添翼。

momo持續推進建廠腳步，2022年全台營運的物流中心、主倉、衛星倉共達54座；而「南區物流中心」主要建築工程已陸續完成，預計112年底可加入營運；「中區物流中心」正緊鑼密鼓地籌備建置中，富邦媒也努力縮短商品與消費者的距離，優化物流配送服務時程，如：momo「超市快配」雙北地區3小時快訂快到配送速度有感提升。

富邦媒2022年合併營收為1034.36億元，年增17%，稅後盈餘為34.34億元，年成長4.8%，每股盈餘為15.72元，今天股東會通過每股配發16元股利，包括15元現金股息及資本公積配發1元股票股利。