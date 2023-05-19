前NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟的桃園雲豹職業籃球隊，去年原訂在中原大學比賽及訓練，但校方以疫情因素拒絕外借場地，雲豹球隊所屬的雲諾公司提告請求校方依契約賠償，台北地方法院認定中原大學無正當理由拒絕，須賠償43萬多元。可上訴。

雲諾公司提告主張， 與中原大學在2021年11月25日簽立契約，約定校方在比賽及訓練日期，提供公司經營之雲豹職業籃球隊使用，依約定球隊定於去年4月22日入館訓練，及於23日及24日舉行比賽，但校方去年4月15日以電話通知，校内防疫會議決議暫停對外借用場地。

雲豹職業籃球隊因校方拒絕提供體育館使用，致公司須另行租賃台北和平球館舉行比賽而受有損害，請求校方賠償租賃和平球館費用及預售票退款、票價折價退款及將相關物品、設備搬運至和平球館並重新佈置之等費用。

中原大學表示，當時因校方陸續接獲桃園市政府衛生局及校方師生通報有學生19人確診罹患新冠肺炎，為免疫情漫延擴大，4月15日召開全校防疫會議，決議校內場地暫停對外借用、視疫情及桃園市政府規定滾動式調整，有不可歸責事由而遲延給付，無須負損害賠償責任。

台北地院審理認為，無法證明衛福部疾病管制署、教育部體育署或桃園市政府曾宣布桃園市內各級學校須於去年4月22至24日期間暫停對外借用校內體育場地，且中原大學在同年月26至28日仍准許大專排球聯賽於同一體育館內舉行，顯見校方就體育館之對外使用具選擇性，而非全面性禁止。

北院指示，校方拒絕4月22至24日期間提供體育館給雲豹職業籃球隊使用，不具正當性，須賠償因拒絕提供體育館所生另行支出租賃和平球館場地費及保險費，判決校方須賠償43萬6495元。可上訴。