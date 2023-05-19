特斯拉執行長馬斯克去年10月收購Twitter後風波不斷，他日前宣布辭去Twitter執行長，改由NBC環球集團（NBCUniversal）廣告部高層雅克里諾（Linda Yaccarino）接任。美國民調機構最新調查顯示，Twitter被馬斯克收購後不停流失用戶，先前高度活躍用戶的平均發文頻率大幅降低。

綜合外媒報導，美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）報告顯示，Twitter被收購後，馬斯克計畫向有「藍勾勾」認證的用戶收費，因此流失了不少用戶數。

民調數據還顯示，過去一年使用過Twitter的美國成年人中，有約6成的人因為Twitter政策改變離開平台，當中有25%的人表示未來1年將不會再使用，部分高度活躍的用戶，平均每月發推文的數量也下滑了大約25%。

值得關注的是，馬斯克接手Twitter後，出於對內容安全性的擔憂，許多商家停止在Twitter上投放廣告。馬斯克受訪時說，他不在意此規定是否會嚇跑廣告主，並表示願意為此承擔虧損的風險。