搶攻端午粽節商機，麗緻餐旅集團端出曾多次獲獎的「天香東坡肉粽」，選用油花分布均勻的帶皮五花肉，質地鮮美是粽品銷售多年來的長紅冠軍。「歡樂豬肉粽」取其擁有黃金肥瘦比例的豬腩肉，搭上以香草豬話題更具競爭力。另兩款葷粽「蓬萊珍味粽」、「招牌鮮肉粽」講究內餡豐富、醬香濃郁。

根據農委會統計近10年統計，豬肉位居國內消費肉品前二，例年逢端粽話題總是圍繞在糯米上所鑲嵌的精華肉塊，其中又以豬肉為大宗。麗緻餐旅集團2023年系列粽品，以突顯豬腩部位（五花肉）的運用，發揮巧思，將不同方式料理呈現三款各有特色的粽品風貌。

榮獲2008年傳統粽品亞軍的天香東坡粽，單品項連年熱賣超過4000顆！延續台北亞都麗緻大飯店天香樓馳名之杭州美饌「天香東坡肉」入粽，限量200盒，經典五入，嚴選油花分佈均勻的帶皮五花肉，加入紹興酒、醬油等獨門醬汁細心調味，再以文火煨煮長達一日，油質融入醬汁中，醇厚紹興酒香四溢，鹹中帶甜、肉質鮮嫩且入口即化，搭配軟彈糯米一同蒸煮，打開粽葉，香氣撲鼻，感受杭州道地的雋永滋味。

於脂香中通透出香草氣息的「歡樂豬肉粽」，選用香草配方飼料的香草豬，取其擁有黃金肥瘦比例的豬腩肉，搭配新鮮香菇與鴨蛋黃滷製，肉質鮮嫩鮮甜富彈性，蘊含淡淡香草芬芳，獨特口感令人回味。

海陸珍饈皆備的「蓬萊珍味粽」嚴選黑豬肉瘦肉有嚼勁，肥腴部分入口即化，與圓糯米結合，口感層次豐富，裹上干貝、櫻花蝦、魷魚、鴨蛋黃、香菇等豐富配料，與特調醬汁一同伴炒，醬香濃郁米粒入味彈牙。「招牌鮮肉粽」依循傳統風味，特選香菇、上選鮮豬肉搭上金黃亮澤的Q香鴨蛋黃，豐富內餡更顯滋味不凡。

「紅藜百菇鮮素粽」依特定比例混合嚴選糯米及紅藜，手工拌炒至半生熟，加入多種菇類，米飯與菇類香氣相互呼應，內餡扎實飽滿。兩款甜粽「芙蓉紅豆粽」、「紫米桂圓粽」，前者夾入嚴選紅豆熬煮而成的緊密豆沙泥，淡淡糖香恰到好處，香甜不膩；後者，以軟Q糯米與健康紫米完美結合，內餡調合蓮子、桂圓、豆沙餡等多種食材，滋味清甜，每口都嘗得到真材實料與淡雅尾韻。兩款精選甜粽冷熱皆宜，冰涼時微甜口感富嚼勁，溫熱享用每口軟糯、更添香氣。

麗緻坊粽品4款禮袋，每年皆有代表該年度的設計圖騰與色彩，橢圓提袋造型，適用於日常生活中各種場合，推出10年以來深受消費者收藏與喜愛。購買任ㄧ端粽禮盒即贈送2023限量款禮袋乙個，5月23日前預購任ㄧ禮盒系列再享85折。