警方終於找來拖吊車拖吊白色租賃車。（民眾提供。許逸民／澎湖傳真）

違規將白色租賃車停在路口斑馬線上當路霸的行為人出現，和警方溝通。（民眾提供。許逸民／澎湖傳真）

真是有夠離譜！花火節亂象真多。澎湖一對遊客，昨晚為了趕出海看花火，竟然把租賃車大剌剌的停在南海遊客中心北邊廁所外路口的斑馬線上當路霸，獲報趕來的警察初還無法處理，只能扮「暖警」幫顧車，指揮交通，直到50分鐘後，警方才出動拖吊車排除，把這路霸疑道路邊恢復道路通行。

澎湖縣警局交通大隊表示，因為澎湖縣目前沒有違規停車的拖吊辦法，所以除非是酒駕或者是拍照違規這兩種情節比較嚴重的，才會有拖吊，不然頂多也只是移置到適當場所，至於對行為人處罰開單，也只有違規停車罰900元。

有網友在澎湖交通觀察日誌投稿說，昨晚8時40分許，行經南海遊客中心前，赫然發現一台白色租賃車，車上沒有人，就把馬路當停車場，直接把車就停放在斑馬線上，造成來往行經的車輛都必須「迴避」。

通報警方後，荷槍的警察到場也不知道如何處理，因為駕駛人應該搭船出海去看晚上9時開始的海上花火，所以車輛就繼續在原地，警察就在旁邊班忙顧車。而且顧了半小時以上，非常「暖心」，車輛則文風不動繼續當路霸。

投稿者後來還說，他沒聽過澎湖出動拖吊車去拖違停車，除了總統出巡外。後來警方還是有出動拖吊車，並在晚間9時50分完成拖吊將車輛上架，結果女車主突然出現，拖吊車竟然把車放行了？

據了解，違規車輛拖吊辦法法源，早在前縣長王乾發任期，警局就試著提出，但當時被王縣長給否決了，因為不想得罪縣民，接下來的縣長也沒人希望這被提出，畢竟被開單就哇哇叫了，還拖吊可能民怨反彈會更大，所以警方在這方面要執行拖吊有其困難。也因此現階段面對交通違規，頂多只能移置至安全路段或派出所前而已，無法放到拖吊場。