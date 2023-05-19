60歲資深男星羅嘉良曾以《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》獲得三屆視帝封號，近年常傳他外型衰老，身體狀況不佳，最近更有媒體傳出他已經癌末，在醫院進入垂死狀態。對此，他罕見發文澄清自己身體健康，請造謠者停止散布不實消息，更表示看到網上「無恥的假新聞」令他無語。

羅嘉良早年加入歌唱比賽出道，原本是亞洲電視旗下藝人，主唱電視劇《秦始皇》主題曲，後來他被TVB挖角，比同期的郭晉安、溫兆倫更早竄紅，並以《天地男兒》成為一線小生，更是TVB的一哥。而同時間他也沒放棄歌手夢想，曾多次到紅館舉行演唱會，2000年他轉往英皇娛樂並到大陸開啟演藝事業。

羅嘉良發文。（圖／翻攝自羅嘉良微博）

羅嘉良有過兩段婚姻，先是與方敏儀愛情長跑16年，1998年結婚隔年生下一子，卻在2007年起傳出分居離婚，2009年他梅開二度迎娶大陸演員蘇岩，婚後羅嘉良也搬到北京居住，兩人育有一女，近年羅嘉良並未淡出演藝圈，仍演出不少網路劇，卻被網友發現他過往帥氣英姿不再，頭頂禿一塊，肚子微凸，外型也有些憔悴。

對此，羅嘉良近日罕見大動作發文表示，多年前就澄清過罹癌傳聞，沒想到消息越傳越誇張，最近更有報導指他已經癌末，引來許多粉絲擔心詢問他，他指出三點，其一「現在我身體健康，生活幸福、美滿，餘生還要繼續創作更多更好的影視作品！」；其二「請傳媒堅守職業操手（守），將傳播真實、積極有正能量的新聞內容引領大眾！」；最後請造謠者停手，否則不排除提告，粉絲見他報平安也紛紛留言打氣。