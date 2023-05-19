37歲「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）昨（18日）召開記者會，沉痛宣布因為傷勢未癒，將退出法網賽事，也暗示2024年將是他職業生涯最後一個賽季，除了感傷之外，也讓人期待含淚退休的「費爸」費德勒（Roger Federer），是否將重拾球拍陪著好戰友打完職業生涯最終戰。

這也是納達爾自2005年法網奪魁後，生涯首次缺席大滿貫紅土賽事，蠻牛在今年澳網髖部出現受傷狀況，預計休養6至8周，但直至今日仍無法重回賽場，納達爾規劃在年底的戴維斯盃復出，也等同於將放棄接下來的法網、溫網以及美網。

去年費天王在賴佛盃（Laver Cup）打完職業生涯最後一戰，雙打搭檔納達爾同樣面露傷感，兩人的友誼不只侷限於賽場上，費德勒說自己平時會打電話和納達爾討論事情，蠻牛則回應非常驕傲能夠參與費爸的生涯，更表示在他退休之後，自己的一部分也會隨他而去。

而同樣參與費爸職業生涯最終戰、並稱網壇三大天王的喬科維奇（Novak Djokovic）提到費、納，表示自己雖很尊重他們，但建立友誼是不太可能的。由此可見同樣是網壇名將的兩大巨星，彼此卻擁有深厚友情，這在體育圈是相當難能可貴的。