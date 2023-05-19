陸媒公布大陸31省份最新城鎮化率（即都市化率），有9省份超過70％。從城鎮人口數量看，有4個省份超過5000萬人，其中廣東超過9000萬最多，山東、江蘇、河南居於其後。

大陸國家統計局數據顯示，2022年末城鎮常住人口9億2071萬人，比上年末增加646萬人；鄉村常住人口49104萬人，減少731萬人；城鎮人口占全國人口比重（城鎮化率）為65.22％，比上年末提高0.50個百分點。

第一財經報導，根據各地發布的2022年統計公報和公開數據，已有9個省份城鎮化率超過70％，包括上海、北京、天津、廣東、江蘇、遼寧、浙江、重慶、福建。這比上一年增加1個，即福建；2022年末，福建常住人口城鎮化率為70.11％，比上年末提高0.41個百分點。

目前，上海、北京、天津這三大直轄市城鎮化率位居前三，且均已超過85％，比肩發達國家和地區的水準。其中，上海以89.3％位居榜首；北京次之，達87.6％；天津為85.11％，位居第三。整體來看，這三大直轄市作為城市經濟體，經濟發展以第二、第三級產業為主，第一級產業人口所佔的比重已經非常小。

三大直轄市之後，其他省份城鎮化率均低於75％，其中第一經濟大省廣東和第二經濟大省江蘇分別為74.79％和74.4％，分列四、五位。與上一年相比，今年城鎮化率第六的省份發生了變化，上一年第七的浙江超越東北省份遼寧，上升至第六，城鎮化率達到了73.4％。遼寧則退至第七，城鎮化率為73％。

在城鎮化率超過70％的省份中，有7個位於東部沿海發達地區，即京津滬三大直轄市以及東南沿海四省：粵閩浙蘇；另外2個省份分別是東北地區的遼寧和中西部唯一的直轄市重慶。

從城鎮人口的總量看，目前前十的省份是廣東、山東、江蘇、河南、四川、浙江、河北、湖南、湖北和安徽，均為常住人口總量超過5000萬的人口大省；有4個省份城鎮人口超過5000萬，分別是廣東、山東、江蘇和河南。

廣東的城鎮人口達到9465.4萬人最多，第三經濟大省山東城鎮人口達到6559萬人居次，第二經濟大省江蘇的城鎮人口總量位居第三、達到6335萬人。