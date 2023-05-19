警方及時將女童護送就醫。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

有你真好！彰化縣警局員林警分局大村分駐所日前獲報陳姓女童發高燒且全身抽搐，因當時消防隊救護車都已出勤，家屬請求協助，為避免延誤就醫，該所員警開道護送就醫，及時將女童送抵醫院，讓家屬鬆了一口氣，也充份詮釋了人民保母的角色。

大村分駐所巡佐江錦添、警員黃富誠，日前執行深夜巡邏勤務時，獲報一名陳姓女童發高燒且全身抽搐，情況危急，因陳姓女童在家屬開車載送下將行經大村所，該所研判情況緊急，決定以警車開道，護送女童就醫。

「別緊張，我們一定會及時抵達醫院！」警方當時見陳姓女童家屬十分焦急，很擔心來不及就醫，因此頻頻安慰家屬不必擔心。在警方護送下，女童順利抵達醫院，經醫師診治後症狀獲得和緩。

女童家屬對警方表示，因當時大村消防分隊的救護車都已出勤，在女童情況緊急下，才會向警方求助，很感謝大村所的幫忙。

員林分局長葉文啟表示，為民服務是警察的要務，救護民眾生命更是刻不容緩的責任，本案大村分駐所巡佐江錦添、警員黃富誠等2員積極主動，經判斷後以最快的速度護送女童前往醫院救護，成功救回女童珍貴生命，積極作為足為同仁表率。