前立委黃國昌在臉書發文，指im.B詐騙集團位於羅東的大樓，免費提供給立委陳歐珀2019年競選連任時羅東後援會使用，更爆出陳歐珀跑行程的保母車「剛好」是登記在im.B詐騙集團旗下公司的車，隨爆料後黨內醞釀出「換歐」風暴，對此剛訪美歸國的立法院長游錫堃今天（19日）在宜蘭出席活動，他僅說：「我剛下飛機，還不知道。」未對陳歐珀事件表達回應。

遭爆料後，民進黨內自然出現挺歐、換歐兩派聲音，相挺陳歐珀的人認為，此時換下陳歐珀，選將難找，得利只有國民黨。但黨內不少人更擔憂，如檢調介入調查，而陳歐珀又堅持參選，屆時不只影響賴清德在宜蘭的選情，恐怕又是「一屍好幾命！」

游錫堃訪美行程後，前往宜蘭大學參加學術研討會，研討會期間，他特別跟媒體解釋，他是與美國國會議員聚餐到一半趕著搭飛機離開，電腦又沒辦法使用飛機上的Wi-Fi，清晨5點20分飛機停在機場，6點下機，真的不知道、答不出來。

民進黨昨有資深黨員在臉書發文，呼籲陳歐珀退選，對此民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，黨部非常重視也給予尊重，會將黨員陳述的想法跟意見，上呈給中央黨部，作為後續對此次案件了解或調查的參考依據。

陳俊宇表示，立委提名權在中央黨部，尊重中央黨部後續的處理，會不會更換立委選將還是看中央黨部的態度跟看法。