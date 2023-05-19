浪狗誤中陷阱「鋼繩纏腳」痛苦求救，揪心畫面曝。

「SOS、SOS、SOS！」武陵雪山登山口16日有隻黑狗誤中陷阱被鋼繩纏住腳，牠忍痛在寒風細雨中用三隻腳跳來跳去，似乎在跟人求救。一名山友將揪心畫面PO網求救，愛狗人士相當不忍，直呼「每看一次心就痛一次！」和平警分局勝光派出所長高天龍獲知消息後急赴現場找狗卻撲空，經詢問狗為附近工人所餵養，並輾轉聯繫上工人告知黑狗受傷處境，就在18日晚上傳出好消息，工人捉到小黑狗並以鉗子剪開鋼繩，順利救狗一命；而民間動保人士昨千里迢迢開了4小時車程上山展開救援，令人感受到人間處處有溫情。

武陵雪山登山口有隻黑狗誤中陷阱被鋼繩纏住腳，工人昨晚順利將鋼繩剪開。（警方提供）

善待毛小孩是政府施政目標，不過，和平區違法設陷阱情況嚴重，許多浪浪誤觸慘遭扯爛腿，有些只能任憑痛苦死去，幸運活下來的，輕者斷1隻腿、重者斷3隻腿，令人看了鼻酸。

有山友16日在社群臉書發出「SOS、SOS、SOS！」求救訊號，直呼武陵雪山登山口小黑狗腳疑被鐵線纏住，腳一跛一跛的，狗兒怕生無法靠近。畫面顯示，小黑狗左前腳纏著一段鋼繩，牠在寒風細雨中以3隻腳吃力一跛一跛跳來跳去， 忍著痛似乎在跟人求救，令人十分揪心！

和平警分局勝光派出所長高天龍16日深夜獲知狗疑遭鋼繩纏住腳受傷後，17日早上前往雪山登山口附近找狗撲空，經洽詢登山口人員稱狗為附近營造廠工人所餵食；高天龍到該員工宿舍查看，由於工人白天上山工作，宿舍空無一人。

恰巧高天龍的表弟就職該公司，於是去電告知狗狗受傷情形，請託他收工返回宿舍後與同事設法將纏住狗狗的鋼繩解開。該公司員工昨試著利用餵食機會抓狗，但狗可能因疼痛而保持距離，後來只好借用工具捉住狗狗，終於順利剪斷纏在腳上的鋼繩並替牠敷藥。

民間動保人士則心繫誤中陷阱的小黑狗，昨天更千里迢迢驅車到武陵雪山登山口要展開救援。動保人士並告知工人觀察狗狗傷口是否復原良好，若有需要幫忙可聯繫他們，離開時也已深夜，令人感受到人間處處有溫情。