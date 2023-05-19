前立委郭正亮今（19）日突然以「道不同不相為謀」理由，並稱遭人檢舉宣布退黨。最新消息傳出，民進黨發言人張志豪回應，指郭抹黑黨內同志，並且「嚴重破壞黨譽」，目前該案已送黨內評議程序。

資深媒體人黃暐瀚今早在臉書幫郭正亮轉發退黨聲明，郭表示，5月16日有人向台北市黨部檢舉，以他損害民進黨聲譽為由要求開除黨籍，目前正移送評委會處理中。

郭正亮稱，自己對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起自行退出民主進步黨。他還強調，道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言。他惟願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。

據《TVBS新聞網》稍早報導，張志豪回應，郭正亮過往的發言明顯涉及扭曲和造謠言論，且再三詆毀民進黨跟抹黑黨內同志，對黨譽造成嚴重破壞，民進黨現已依照黨內程序處理。