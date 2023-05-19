5名在中國短影音應用程式TikTok張貼內容的用戶昨天晚間在美國蒙大拿州聯邦地區法院提出告訴，尋求擋下蒙大拿州對TikTok實施的新禁令。

蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）昨天簽署在州內封殺TikTok的法案，將於明年1月1日生效。依據禁令，科技企業谷歌（Google）和蘋果（Apple Inc）的應用程式商店在蒙大拿州提供TikTok屬非法行為。這5名用戶試圖擋下這項法律。

目前有超過1.5億名美國人使用TikTok。

路透社報導，這起訴訟點名蒙大拿州檢察總長克努森（Austin Knudsen）。這5名TikTok用戶主張，蒙大拿州企圖「行使蒙大拿州沒有的國家安全權力，並禁止蒙大拿州不應壓制的言論」；他們也認為新法違反了憲法第一修正案保障的權利。克努森並未立即對此事發表評論。

訴訟稱：「蒙大拿州不能禁止居民瀏覽或張貼內容到TikTok，就像它不能因為『華爾街日報』（Wall Street Journal）的所有者或其發表的觀點而加以禁止一樣。」

TikTok的母公司是中國的北京字節跳動（ByteDance）。TikTok表示，蒙大拿州的禁令「非法禁止TikTok，侵犯了蒙大拿州州民擁有的憲法第一修正案權利」，公司將「持續努力捍衛蒙大拿州境內境外用戶的權益」。

由於擔心中國政府可能會對TikTok施加影響，美國國會議員和州級官員要求封殺TikTok的呼聲與日俱增。

共和黨籍的強佛特說，新法將進一步推動「我們保護蒙大拿州民眾免受中國共產黨監視的共同優先要務」。