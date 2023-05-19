美股表現部分，S＆P500上漲39.28點，上漲幅度0.94％，收在4,198.05點；道瓊指數上漲115.14點，上漲幅度0.34％，收在33,535.91點；那斯達克上漲188.27點，上漲幅度1.51％，收在12,688.84點。

第一金投顧指出，美國4月成屋銷售年化後為428萬戶，低於市場預期的430萬戶，也低於前值的443萬戶，連續第21個月年減。美國截至5月13日當周初領失業救濟金人數為24.2萬人，低於市場預期的25.2萬人，也低於前一周的26.4萬人；截至5月6日當周續領失業救濟金人數為179.9萬人，低於市場預期的181.9萬人，也低於前一周的180.7萬人。

此外，美國聯準會理事、也是新任聯準會副主席被提名人PhilipJefferson表示通膨依舊過高，但升息循環至今一年的時間，其影響尚未完全顯現，貨幣政策的制定過程應有前瞻性

聯準會達拉斯分行總裁LorieLogan則認為未來幾週的數據有可能讓聯準會跳過一次會議的升息，但就目前的數據來看仍未達到暫停升息的條件。共和黨籍眾議院議長KevinMcCarthy表示債務上限談判狀況與一周前相比明顯改善，可以看見雙方達成協議的一條路，為避免美國債務違約，眾議院下週必須進行表決。

操作建議方面，群益投顧認為，台股領先創波段高，相對連動市場漲勢可能趨緩，短期權值股預估轉強弱分歧，預料將由中小題材股擅場。可關注中低價線纜股如華城、士電、中興電、亞力等重電股，營運與題材受惠台電強韌電網計畫，成為本波最強勢的概念族群之一。而線纜業者華榮、大亞、宏泰、合機等，同樣受惠台電釋出電力線纜汰舊換新及強韌電網計畫訂單；股價相對基期亦呈挹注。

其次，精品概念股受惠全球新冠疫情步入尾聲，加上大陸於去年底放寬嚴苛的防疫措施，精品買氣旺盛，全球精品龍頭法商路威酩軒集團（LVMH）上季銷售大增17％，4月下旬股價漲至歷史新高；台股精品相關概念股紅木-KY、匯僑設計與潤德等，受惠題材連動。