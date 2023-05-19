演員黃河（右起）、黃遠及潘親御一同接受鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》訪問，左為主持人王琄。（鏡電視提供）

黃河在18歲拍攝第一部戲，就獲得金鐘視帝的肯定。（鏡電視提供）

潘親御10歲時拍了電影《囧男孩》。（鏡電視提供）

黃河近期因演出台劇《模仿犯》中殺人兇手，精湛演技再度成為討論話題，其實他在18歲時演出第一個作品《危險心靈》，就獲得金鐘獎最佳男主角肯定，稱得上是年少有為。同樣是優秀的少年演員還有黃仲崑的兒子黃遠，20歲時靠著《他們在畢業的前一天爆炸》拿到金鐘視帝。2人與演出電影《囧男孩》的騙子2號潘親御一起接受鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》訪問，怎知3人有志一同的說：「從沒想過要當演員！」

出身演藝家庭的黃遠，是因為對表演有興趣才入行，但沒想到一出道，就獲得肯定，並且憑自己的努力在演藝圈殺出一條血路，也讓黃遠成為少數沒有星爸加持的「星二代」。黃遠就說，身邊常有朋友問他如何能進入這個圈子，「比較熟的我都會直接跟他說，你就做那些你本來（就做）很好的事就好了，去賺錢啊」！一旁的黃河笑著說：「比較熟的就跟他說別傻了啦！」言談中感受得到2位早年成名的年輕演員，對於未來仍有一些不確定性。

當年演出《囧男孩》的潘親御才10歲，就入圍金馬獎最佳新演員，現在24歲的他回想起來，潘親御說當時根本不知道什麼叫表演，「我覺得那個角色就是那時候的我，比較像去玩」。直到進入北藝大電影系，才開始思考「什麼算是好演員」？同時也為自己的表演增加更多養分。