27歲女星祈錦鈅擁有甜美長相、G級傲人上圍，IG粉絲數量高達50幾萬，成為新一代國民女神，17日她無預警PO與未婚夫的放閃文，並在昨（18日）登記結婚，獲得粉絲的祝福。不過，部分男粉絲因此心碎，直呼要退追蹤，甚至不禮貌留言，讓祈錦鈅忍不住反擊了。

祈錦鈅17日PO和圈外男的放閃照，同時寫下長文，透露原先對人不抱任何希望，直到遇見老公，才被對方的細心、貼心、好脾氣、幽默和愛打動，「以前我一直不是個幸運的人，何德何能可以遇到這樣完美的人，從來不相信永恆跟一輩子這種事，但這次，我想相信看看。」

根據《TVBS新聞網》報導，祈錦鈅本來只是要改名，在家人鼓吹之下，和交往半年的男友登記結婚。祈錦鈅在IG限時動態解答網友的問題，透露兩人已買好對戒，但並非婚戒，也還沒被求婚。

祈錦鈅結婚本是喜事一樁，卻有部分粉絲無法樂觀其成，在留言區吐槽：「可以取消關注了」、「可惡是掉粉文」，更有人猛酸：「來看奶的，沒人想看你放閃，退追不用送，分手了我再考慮追蹤你。」祈錦鈅看了非常不舒服，硬起來回擊：「可悲記得看醫生。」並跟揚言退追的網友說掰掰。

事後，祈錦鈅在IG限時動態發洩情緒：「對於一些惡意的謠言，就真的要漠視它，我懶得陪智障起舞。」她認為製造謠言的人目的是想受到關注，所以要以行動抵制而非如他所願，呼籲外界不要成為有心人手中的愚棋。