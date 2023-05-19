今雷雨狂炸桃園、新竹，專家提醒，造成劇烈降雨的「煙囪雲」開始南移，整個強烈雷雨軸帶開始往南走了，呼籲苗栗、台中北側務必提高警覺；氣象局針對苗栗縣及台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分。

今天對流發展旺盛，清晨至上午中部以北降雨明顯，隨著鋒面往南移動，下午中南部山區雨勢也會增加；今天上午雨勢最明顯的地方在桃園及新竹，新竹今日累計雨量達343毫米，桃園也有260毫米，多處都有淹水災情。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》上午10點左右發文提醒，「煙囪雲開始南移！造成桃竹劇烈降雨的煙囪雲，整個強烈雷雨軸帶開始往南走了，稍後苗栗、台中北側務必提高警覺！」

該粉專指出，中部地區已開始有雷雨帶發展，天氣轉變中，易有一陣陣雷雨；氣象局也針對苗栗縣及台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分，慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。