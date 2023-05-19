隨著大吉星木星進入金牛座，塔羅牌老師艾菲爾點名雙魚、獅子、水瓶和射手座，這段時間貴人運極旺，分別在健康、桃花、財運和事業方面各自有著絕佳的機遇，只要聽從貴人指引，就能收穫滿滿。

▍TOP 4、雙魚座：生活健康遇貴人

對於雙魚座來說，木星進入金牛後，雙魚可能會遇到一位關心你生活健康的貴人，這位貴人可以在生活習慣、飲食、運動等方面給予指導和建議，幫助你改善生活習慣，保持健康體態。此外，這位貴人還可能會在生活上給予實際的幫助，例如提供養生食品、健身器材等等，讓你更加健康。近期你可能在生活中遇到了一些困難，例如健康或心理問題，不妨尋求專業的幫助。這時，你會遇到一位健身教練、醫生或心理諮詢師，這位貴人可以為你提供專業的幫助和建議，幫助你恢復健康，調整心態，重新找回生活的平衡。

可以多請教身邊處女座、天蠍座、金牛座的女性年長者，她們的養身之道，讓自己更加年輕有活力。

▍TOP 3、獅子座：桃花愛情遇貴人

當大吉星木星進入金牛後，獅子座會遇到更有經驗和成熟的貴人，例如長輩或師長等，這些貴人可以在戀愛方面提供寶貴建議和指導，給予你精神上的支持和鼓勵。例如，你在尋找穩定的感情關係時，可能會遇到已經婚姻美滿的女性長輩，這位長輩會在戀愛方面給予你指導和支持，讓你更有信心和勇氣去追尋自己的愛情。

可以多尋求身邊射手座、牡羊座、雙子座年長女性的支持與援助，在這段期間要敞開心扉，接受來自貴人的幫助和指導，就能更好地把握愛情機會和實現自己的願望。

▍TOP 2、水瓶座：財運理財遇貴人

木星進入金牛對於水瓶座而言，可能會遇到一些財運上的機會，也可能會遇到一些能夠幫助你理財的貴人。這些貴人可以給予水瓶座一些關於理財和投資的建議和指導，讓你更好地管理財務和把握財富機會。近期你可能正在尋找一些投資機會，你會遇到一位有著豐富投資經驗的男性朋友，這位朋友會在投資方面給予你一些寶貴的建議和指導，例如，如何選擇投資標的、如何控制風險等，讓你能夠更好地把握投資機會。

可以多與身邊天秤座、雙子座、射手座男性切磋投資理財的話題，他們的話能讓你少走冤枉路，加速邁向致富道路。

▍TOP 1、射手座：事業工作遇貴人

射手座在木星進入金牛後，會遇到在事業和工作上更有經驗和成就的貴人，例如上級長官、前輩、專業人士等。這些貴人可以給射手座一些有價值的建議和指導，幫助你更好地發展事業和提升自己的職場能力，或是給予你在職場上的支持和鼓勵。如果你正在尋找一份理想的工作，那麼你可能會遇到一位在相關行業工作多年的資深前輩，這位前輩會給你一些關於職場的建議和指導，並且推薦你到某些公司面試，甚至為你介紹一些重要的職場人脈。

可以多親近獅子座、天秤座、水瓶座的長輩，他們能幫助你拓展職涯與遠見。