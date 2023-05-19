國民黨確定徵召新北市長侯友宜參選2024總統，外界關注新竹市長高虹安對接下來是否會支持侯友宜，對此，高虹安說，民眾黨由柯文哲擔任候選人，這部分應無意外，要大家不要想太多；至於是否會扮演「藍白合」橋梁，她則表示，自己以新竹市政為重，並沒有想太多。

高虹安19日一早到寶二水庫視察，由於高虹安先前曾說，郭台銘是她的師父，現在郭台銘說要支持侯友宜，她是否會支持師父支持的人選？高虹安表示，郭台銘和柯文哲兩人都是他非常敬重的前輩，過去也跟他們不管是在產業或在政治領域，都有許多共識。

高虹安說，尤其柯文哲現在也是民眾黨黨主席，在周三中央委員會會議時，除了先前的黨代表連署以外，會議上也都一致通過，提名柯文哲主席來擔任這次總統候選人，這部分應無什麼意外，也要大家不要想太多。

至於她是否會扮演「藍白合」的橋梁？高虹安則笑說，她一直都是以新竹市政為重，並沒有想太多，自己可以去擔任什麼重要的藍白合橋梁這樣的角色，目前還是以新竹市為最主要的工作。

高虹安也說，今天不管是怎麼樣的政黨合作，都不會讓一個人成為關鍵，可能是整個黨的討論，或是向黨主席與黨主席之間的溝通等都非常重要。她也認為，有些黨內的問題，事前的溝通，比事後再去摸頭要來得重要很多。