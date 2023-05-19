胡祖薇（左起）、Amanda、峮峮、蔡黃汝、潘君侖、王仁甫、草爺、許孟哲、孫協志、張兆志在《飢餓遊戲》中玩遊戲闖關。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》為蔡黃汝、峮峮專屬企劃「女主兩週年飢餓指數經典賽」，21日播出下集，針對2位女主持竟祭出處罰條款，如果蔡黃汝或峮峮沒打進前3名，就必須拍醜照，孫協志特別確認「醜要醜到什麼程度」，製作單位直接給予權限「3個男主持人幫她們畫（臉）」，不僅如此，醜照要換上粉專大頭照1周。

這個誘因燃起男主持人的鬥志，讓蔡黃汝不解：「奇怪他（孫協志）平常是佛系，現在特別有鬥志。」孫協志、王仁甫、許孟哲還齊喊：「我們要合作、我們要團結。」王仁甫甚至想把蔡黃汝跟峮峮的臉畫成寶可夢中的蚊香蛙。

節目中，峮峮主動向王仁甫約定「賽外賽」賭局，只要任一方獲勝，就可以畫對方的臉，王仁甫一聽爽快答應「我接受你的挑戰」，並反問峮峮「我可以問一下你有保意外險、醫療險嗎」。接著再警告她2個都會用到。2人為了要畫對方的臉卯足全力，誰也不讓誰，火藥味十足。

許孟哲（左起）、孫協志、草爺、張兆志穿上狗狗裝化身牧羊人。（中視提供）

有一關遊戲，孫協志、許孟哲、草爺、張兆志穿上狗狗裝化身牧羊人，在羊群中奔跑趕羊，製作單位並規定只能發出「汪汪」聲，4個男人的萌樣十分逗趣。該急於周日（21日）晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。