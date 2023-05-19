中亞國家領導人18日在西安分別與中國國家主席習近平進行一對一會談，確保邦誼「歷久不衰」，並為區域協議舖路。外媒分析，北京此舉希望填補俄羅斯所留下的真空。

中國－中亞峰會18日至19日在西安舉行，習近平與中亞5國領袖首次舉辦實體高層會談，為中國與中亞國家建立外交關係31年以來，第一次舉行這種峰會。

法新社報導指出，北京採取攻勢，希望填補俄羅斯因烏克蘭戰爭而在前蘇聯國家留下的真空之際，習近平將自己定位為全球政治家，熱衷於將其影響力擴張到遠超過邊界之外的地區。

美國賓州巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群說：「習近平將自己定位為能夠促進全球發展與和平的領袖。」

中亞峰會舉行的同時，七大工業國集團（G7）峰會也在日本廣島登場。朱志群說，G7峰會很可能聚焦在致力「反制中國日增的全球影響力」，因此「其外交和戰略重要性不容低估」。

北京表示，去年中國對哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克的貿易總額達到700億美元，今年首季較去年同期增加22％。中亞也已成為習近平一帶一路倡議的關鍵。

全球第2大經濟體中國投資了數十億美元開發中亞天然氣，連接中國和歐洲的鐵路也在這個地區縱橫交錯。

分析人士告訴法新社，本週的中國－中亞峰會也很可能致力拓展中國與中亞5國的龐大交通與管線網絡，包括擱置已久、造價估計達60億美元的中國－吉爾吉斯－烏茲別克鐵路，也可能擴建中亞到中國的天然氣管線。