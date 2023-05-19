海軍某一級軍艦曾姓士官長，前年在艦上觸摸女部屬臉頰喊「小可愛幹什麼」，他訓斥對方時痛罵「過來跪下」、「屁股抬高」，甚至連續3次拍打頭部等不當言行，軍方記大過1次，曾男不服提起行政訴訟，最高行政法院裁定駁回上訴，認為軍方處分並無不妥，判決他敗訴確定。

曾男是軍艦一等士官長副班長兼伍長，2021年4月至11月間，先後有對女部屬打頭部、以手觸碰臉部，因她向幹部反映，經軍艦行政調查屬實後，該艦決議核予大過1次懲罰，曾男不服提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

曾男否認，「捧著臉頰說小可愛……」一事，反指對方因對他懷恨在心，且人事評議會程序違法，有適用法規不當之違背法令，但遭高雄高等行政法院駁回，他不服提上訴。

最高行政法院認定，曾男提上訴意旨無非重述其在原審提出而為原審所不採之主張，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並就原審已論斷者，泛言未論斷，指摘原判決理由不備，因上訴為不合法，裁定駁回確定。