「星星知我心」真人版，3姊弟何時團聚？蔡清祥這麼說。(陳志賢攝)

法務部矯正署勵志中學1名17歲女學生日前在勵志夢想學院啟用典禮上說她就讀國小1年級時，把4個月大的弟弟裝進書包、牽著另個2歲大的弟弟一起上學，老師通報社會局，姊弟3人被迫安置在不同家庭，她11年來一直掛念2個弟弟。法務部長蔡清祥當場承諾要替她尋找失散多年的手足，透過社工及矯正機關協助下在7天後尋獲2弟，蔡清祥19日表示，女學生得知2名弟弟過得很好，相當開心、感動，經社工評估後，認為姊弟已多年未見，暫時先不要見面，先透過通信方式來聯繫感情，未來會再安排適當的機會讓3姊弟團聚。

這名女學生6日在勵志夢想學院啟用典禮上，主動分享她的成長過程。女學生說她父親過世，母親經常不在家，就讀國小一年級某天早上，她見家裡沒大人，憂心沒人照顧2個年幼弟弟，將其中4個月大的弟弟裝進書包，牽著另個2歲大的弟弟，3姊弟一起上學。

結果老師上課時，聽到她背包傳出怪聲，打開書包，赫見裡面竟是嬰兒，老師得知她的家庭狀況當場爆哭，立刻通報社會局。社工訪視後啟動緊急保護程序，分別將姊弟3人安置在不同的寄養家庭，3姊弟就此失聯11年。

女學生一席話，讓台下人士為之動容，蔡清祥立即上台承諾願替她尋找失散多年的手足，女學生聽了上前擁抱蔡清祥。當天在場的彰化地檢署檢察長、矯正機關及社工，即分頭展開尋人行動，透過回溯不同安置家庭的聯繫資料，13日找到女學生的2名弟弟。

蔡清祥今天說，女學生得知2名弟弟目前過得很好，相當開心、感動，不過，姊弟3人畢竟已多年未聯絡，3人要在什麼時間及場合見面，需要社工的專業評估，社工建議3人先透過通信方式來聯繫並建立感情，未來會再安排適當的機會讓3人團聚。

蔡清祥說，女學生對於大家的幫忙及關懷相當感謝，她會珍惜這樣的機會，未來會好好的過她的人生，回饋社會。