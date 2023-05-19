日前中和區橋和路傳出持槍擄人事件，據悉涉及黑幫衝突，後續調查發現疑似是黑吃黑釀禍，由於22歲陳姓男子介紹友人去當詐騙集團車手，結果對方捲款800萬元跑路，連累陳男遭明仁會、弘仁會兩大幫會追討代償800萬元的損失，前後將其押走三次，最後一次還被綁到小琉球，一度被逼跳崖，最終才被警方救出。

據了解，陳男因為介紹的友人捲款落跑，被明仁會、弘仁會鎖定追殺，要求他代償損失的800萬元，日前在中和橋和路遭黑幫分子持槍擄走，後續在談判下獲釋，而中和警方則表示未獲報案，但已調閱相關監視器調查。

然而後續傳出陳男還是因為800萬元的問題惹上麻煩，即便已藏匿他處還是被黑幫揪出，要求陳男歸還800萬元，本月中旬他躲到中和健康路，還是第三度被黑幫分子押走，一路被帶到屏東小琉球，甚至還被逼跳崖，所幸最終平安獲釋，但警方三緘其口不願證實由警方救出

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