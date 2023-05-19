蔡裕慶跟隨交通部長王國材及代表團參加在美國底特律召開的APEC（亞太經濟合作會議）第11屆運輸部長會議，並於5月18日參加「實踐APEC運輸部長會議目標：創新、永續及移動」場邊商業論壇，並在會中見證簽約。

在簽約之前，王國材已於14日帶團參觀OPTIMAL公司，該公司為美國前三大車廠福特、通用、克萊斯勒的設計開發合作廠商，也是全美第一家開發上市符合當地製造獎勵低底盤電動校車及電動中巴業者。

車王電旗下華德動能除了深耕台灣電動商用車市場外，更積極拓展電動巴士系統軟硬體外銷。2022年華德與日本住友商事策略合作，成功進軍日本電動巴士市場，已經有多輛車在日本北九州進行運行，此項合作在日本交通業界造成廣大迴響，公司目標在未來三年內成為日本最主要的電動巴士系統供應公司。

蔡裕慶表示，本次與美國OPTIMAL集團簽訂框架協議書後，車王電及華德動能將啟動開發設計符合美國IRA法案獎勵標準大型電動校車、V2G智慧充電等商品及服務，並進行北美投資設廠規畫，目標在未來幾年內與OPTIMAL共同成為美國電動巴士最主要的供應商。