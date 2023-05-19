韓聯社報導，韓國和中國政府年內將在首爾舉行兩國經濟部長會議。

韓國經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬，19日在韓國政府首爾辦公大樓會見中國駐韓大使邢海明，他呼籲邢海明為年內成功舉辦韓中經濟部長會議提供務實支援。

秋慶鎬還表示，希望韓中能基於互相尊重和互惠，持續推進經濟合作，謀求共同利益。

韓中經濟部長會議是兩國經濟領域高官舉行的會談，參會官員有韓國企劃財政部長官和中國國家發展和改革委員會主任等。受疫情影響，該會議從2020年10月以後停擺，後於去年8月以視訊連線方式重啟。