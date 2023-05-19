千附精密為千附實業(8383)子公司，去年3月11日轉上櫃掛牌交易。公司主要提供光電顯示器設備、半導體設備、國防、航太零組件等精密零組件整合製造服務，2023年首季各產品營收占比為國防約45％、半導體及光電各20％多、航太約10％。

受光電產品出貨減少、半導體設備需求趨緩影響，千附精密首季3.06億元，季減10.29％、年減達38.5％，創單季新低。不過，在毛利率及營益率回升下，稅後淨利0.41億元，季增達23.63％、年減達56.79％，每股盈餘（EPS）0.7元，自歷年次低回升。

由於光電產品出貨進度相對集中，受安排出貨進度略有遞延影響，千附精密4月自結合併營收0.91億元，月減達28.36％、年減達40.86％，創歷年次低。累計前4月合併營收3.97億元，年減達39.06％，為同期新低。

不過，千附精密代理發言人陳智濠表示，光電產品本季出貨需求可望恢復至去年同期相近水準，預期第二季營收可望較首季好轉，出貨量增加帶動稼動率回升，毛利率表現有望逐季改善。

而半導體設備目前需求雖相對趨緩，但客戶希望公司能在第三季前完成產能擴充，以因應未來需求，相信在第三季半導體營收會有不錯成長。同時，公司對另一客戶亦取得不錯進展，預期今年底至明年將有新產品出貨貢獻。

至於國防產品受惠客戶來料轉佳、需求逐漸提升，預期下半年需求可望轉佳，陳智濠表示，國防領域耕耘效益未必在今年立即顯現，但對未來幾年的長期成長將有顯著助益。毛利最低的航太產業則維持既有生產能量，配合客戶需求調整產線因應。

整體而言，在光電產品出貨回升、半導體產品需求第三季復甦，以及下半年國防產品出貨增加下，千附精密預期下半年營收及獲利將優於上半年，全年營運將維持成長。陳智濠表示，光電產品今年需求預期大致持平去年，其他產品則希望均能優於去年。