斗南分局員警到嘉義縣大林鎮收出的黑蜘蛛M4步槍。（周麗蘭攝）

斗南警分局接獲情資一名陳姓魚販隨車攜帶槍支， 跟監多日之後 ，昨天（18日）在二水鄉一個菜市場旁守株待兔， 等買菜人潮逐散去收攤的時候發動搜索， 果然在小發財車的副駕駛座找到1把改造衝鋒槍、29顆子彈、改造槍械一批， 魚販辯稱友人寄放， 全案依違反槍砲彈刀械管制條例移送法辦。

不到30歲的彰化縣陳姓魚販在網路頗有知名度， 他以發財車載魚貨，不定點、不定期在彰化和雲林的早市擺攤。

斗南分局接獲情資，他隨身攜帶槍械， 於是報請雲林地檢署指揮偵辦， 經雲林和彰化地方法院核發搜索票，跟監數日，18日發動搜索行動。

斗南分局長溫基興表示， 18日在二水鄉的一處菜市場確認確認陳的行蹤， 等他賣完魚收攤之際，上前搜索。

警方在陳的小發財車上駕駛座的塑膠袋內發現1把改造衝鋒槍、 29顆子彈、 改造槍械一批。

斗南分局指出， 陳嫌有改造槍枝興趣、能力，也有相關前科， 雖然他辯稱是朋友寄放， 但不足採信。

另外斗南分局也策動1名在監執行的槍砲案件的劉姓受刑人供出他藏在嘉義縣大林鎮住處的黑蜘蛛M4步槍1支、 在斗南鎮藏匿處的一把金牛座手槍、 15顆子彈。

斗南分局員警分別在他藏匿處的1個裝著小石子的盒子內、一1只襪子內 找到這2把槍。