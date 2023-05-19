金大土木系介紹AI技術軟硬體與土木領域的關係，深受兩校師生的喜愛與歡迎。(圖／金大提供)

國立金門大學為與在地高中職加強連結，並提升學生對人工智慧技術與應用領域的認識，日前該校土木與工程管理系特別辦理「智慧土木在金門」系列活動，前進金門高中與高職兩校，介紹AI技術軟硬體與土木領域的關係，以及AI倫理對年輕人的未來影響，深受兩校師生的喜愛與歡迎。

金大土木系主任陳棟燦表示，土木工程與國家發展密不可分，堅實的工程建設是推動國家進步的原動力，該系培育學生不僅具備紮實的工程知能，更是胸懷世界、關心社會、愛護鄉土的永續工程師。陳棟燦說，歷年來該系學生不僅在各類國家考試屢創佳績外，在AI與建築資訊模型課程教育取得豐碩成果，學生對外參加相關比賽也屢獲大獎肯定。

指導教授蔣子平則指出，土木產業具有與時俱進與充分就業的特性，此次活動旨在協助高中職生對AI在土木的認識，也感謝「教育部補助人工智慧技術與應用領域系列課程」對活動的支持。活動中透過AI應用於當地特殊道路工程、水資源管理與水庫淤泥再利用的成效，及政府推動溫室氣體減量，論述對未來生活與就業的可能影響。

金大表示，該學系為提升學生的學習成效，許多實驗室設備都是世界最先進等級，例如擁有鋼筋混凝土耐久性與氯離子量測儀，具備腐蝕電化學量測和結構鹽害防治技術教學研究能力。此外，最近更添設大型3D混凝土列印設備，該項設備可製造各種傳統模板工程無法做到複雜造型，大大減少材料消耗和廢棄物產生，縮短建造時間，對未來營建自動化和環境永續具有劃時代進展。