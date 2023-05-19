重機騎士在彰139線翹孤輪行駛，遭檢方以公共危險罪嫌起訴。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化詹姓男子騎乘重機車行經事故頻傳的彰139縣道，見前方彎道路旁有追焦族拍攝，竟耍帥翹孤輪，結果遭檢舉。全案彰化地檢署日前偵結，詹男被檢方依妨害公眾往來安全罪嫌提起公訴，得為自己一時興起的炫技行為付出慘痛代價。

檢方起訴指出，今年1月22日下午15時許，詹男騎機車行經彰139縣道7.7公里時，以後輪著地、前輪浮舉的翹孤輪方式行駛道路，致用該路段不特定人車往來危險，經彰化分局接獲檢舉後，調閱沿線監視器及相關行車記錄器，依公共危險罪嫌函送。

彰檢襄閱主任檢察官吳宇軒表示，依機車車籍資料、舉發違反道路交通管理事件通知單、民眾檢舉照片及路口監視器畫面翻拍照片等資料，詹男經傳喚到案後坦承不諱，全案依涉犯《刑法》第185條第2項妨害公眾往來安全罪嫌提起公訴、另依刑事訴訟法第451條第1項向法官聲請簡易判決。

彰化分局五組組長汪振豪說，該案為民眾提供影片檢舉，經調查後通知詹男到案說明，全案除依《道路交通管理處罰條例》的危險駕車來告發開罰以外，另對其浮舉單輪騎乘重機車的危險行為依公共危險罪嫌函送法辦。

汪振豪指出，因有機車騎士騎經彰139線等路段時，有壓車過彎或翹孤輪炫技等危險駕駛行為，可能會危及其他往來用路人，因此警方一定會加強取締，並會對涉及公共危險罪的部分，也一定會移送法辦。

民眾說，重罰一定可以遏阻少數機車騎士危險駕車的行為，「翹孤輪或壓車有比較帥嗎？」這種可能危及他人安全的行為實在很要不得，「139線這種猴子很多」，很贊成檢警用公共危險罪來辦這些危險駕駛的人。