台北市議員楊植斗去年9月不滿國家通訊傳播委員會（NCC），針對名嘴周玉蔻抹黑前立委顏寬恆家族輕罰40萬元，持綠色油漆潑灑NCC大門，遭NCC提告毀損。台北地檢署認為，油漆可輕易清除不減損大門效用，毀損罪嫌不足，19日不起訴楊植斗。

去年9月，當時是北市議員候選人的楊植斗，因不滿名嘴周玉蔻搬弄台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞風波，加上NCC就周女先前抹黑前立委顏寬恆家族僅輕罰40萬元，先在臉書發文指稱「NCC偷走了我們的民主」，認為周玉蔻前年12月就已追殺顏寬恆，NCC直到現在距離選舉不到2個月，才對去年顏家的案件開罰，讓他「真的很憤怒」。

9月29日上午，楊植斗手持兩桶綠色油漆朝NCC大門潑灑，馬上在臉書PO文「NCC請出來面對，選前的不實謠言，選後只輕罰40萬，若沒人有動作，周玉蔻最近的案子，可能也要拖到明年才辦」、「這樣的NCC，甘淪民進黨打手，腦中眼中都是綠色」等。

轄區警方中正一分局獲報後趕抵NCC，將留在原地的楊植斗逮捕，依涉犯刑法毀損罪及違反廢棄物清理法移送北檢偵辦。楊說他是針對NCC一連串的作為進行抗議，這是他的言論自由，他是行使公民不服從。檢察官因楊坦承犯行，訊後諭知無保請回。