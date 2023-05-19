G7峰會廣島登場

1110:據路透19日報導，就在G7成員國在廣島舉行峰會，以考量北京的「經濟脅迫」和其他顧慮之際，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）周五說，和中國維持「穩定和富建設性」的合作符合歐盟利益。

G7領導人周五齊聚日本廣島，將發布聯合聲明，而其中有一部份是特別針對中國。美國官員說，其中將列出「經濟脅迫和其他行為」。

◆G7峰會登場 各國矛頭一致針對「它」

七大工業國集團（G7）峰會將於19日起一連3天在日本廣島舉行，各國領袖已經陸續抵達。美國一名官員已經表示，為了打斷對俄羅斯的戰爭供應，將聯手與會各國公布新的對俄制裁和出口管制。

綜合外媒報導，此次峰會的主要目的，是讓美國、日本、德國、法國、英國、義大利和加拿大等7國，對擴大「實施新的制裁和出口壁壘」做好充分準備。美國這名官員表示，七國集團將設法切斷俄羅斯的軍事供應，並堵住逃避制裁的漏洞，進一步減少國際社會對俄羅斯能源的依賴，並縮小莫斯科進入國際金融體系的機會。