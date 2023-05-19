兩岸同婚迄今遲遲無法開放，主管機關陸委會最初表示，此事涉及《兩岸人民關係條例》，必須修法才能讓兩岸同志伴侶圓夢。但是在昨天（18日）的陸委會例行記者會上，發言人詹志宏對修法進度避而不談，認為責任不在台灣，反而指大陸同婚尚未合法化才是問題關鍵，甚至炮製假新聞，稱大陸同婚會被處罰，部分特定媒體更是見獵心喜，不辨訊息真偽就照登不誤。

內政部今年1月19日發函，將跨國同性婚姻的範圍擴大，無法同婚的國家，還有包含香港、澳門等人士都可以來台同婚，但是唯獨排除了大陸民眾。當時陸委會發言人邱垂正表示，兩岸同婚涉及國家安全，以及收養、繼承財產等相關衍生性的法律問題，需要相關法令配套及完整規範才能保障。

而立法院本周5月16日三讀通《司法院釋字第七四八號解釋施行法》修正案，讓已婚的同志伴侶，可以共同收養子女，台灣的人民不分性傾向，在家庭權上達到實質平等。身兼民進黨主席的副總統賴清德對此表示，期待每一個人，都能夠擁有幸福。

正當各界推崇台灣針對多元性別、多元成家等議題具有高度包容性，在亞洲是數一數二的國家之際，大多數人卻忘記其中還缺少最後一塊拼圖。唯獨只有兩岸同婚，自從2019年5月17日同婚合法化迄今，整整4年還在原地踏步，只聞樓梯響，不見人下樓。

當司法院可以用不到4年的時間，協調各單位，讓世界上無法同婚的國家，包含香港、澳門等人士都可以來台同婚，反觀陸委會，這4年除了配合蔡政府「抗中保台」，究竟為兩岸同婚都做了哪些修法的努力？如果努力過，問題究竟卡在哪裡？

詹志宏昨天對修法進度隻字不提，直接把責任全部推給大陸，稱問題關鍵在於中國大陸尚未承認同婚，中國大陸同婚會被處罰。

詹志宏第一句話是對的。根據大陸《民法》規定，婚姻是一夫一妻制，尚未承認同婚的法律效力。但第二句話，「中國大陸同婚會被處罰」則完完全全是百分之百信口胡謅的假新聞，大陸還真沒一部法律白紙黑字規定，同婚是入人於罪的理由。但是發言人都敢公開這麼說了，許多特定媒體也見獵心喜，未加查證就配合宣傳。

事實上，1997年3月14日，中國大陸對1979年頒布的《刑法》進行修訂，刪除了數十年間常被用於懲處同性性行為的「流氓罪」和「雞姦罪」，從事實上實現了中國大陸同性戀的非刑事化，被認為是中國大陸同性戀「除罪化」的標誌。

此外，大陸2021年1月1日起實施的《民法典》，針對「意定監護」有了新規定。具有完全民事行為能力的成年人，可以用書面形式確定自己的監護人，當本人喪失或部分喪失行為能力時，意定監護人就可以幫本人在手術同意書等文件上簽字。LGBTQ團體樂觀解讀，這為無法領結婚證的同性伴侶提供了實質的法律保障。

除了炮製「中國大陸同婚會被處罰」的假新聞，詹志宏另一個回答「你應該去比較，例如新加坡、香港或者是其他國家，它的法律有沒有去處罰同婚的行為」，更是離題十萬八千里。

新加坡總理李顯龍2022年8月21日在國慶集會上表示，廢除星國憲法第377A條，將男同性戀之間的性行為除罪化，被視為亞太地區同性平等的一大進步。但李顯龍同時保證，不會動搖新加坡傳統家庭和社會規範，包括兩性婚姻的定義。值得注意的是，新加坡雖仍未承認同性婚姻，但也沒說同婚者要被處罰。

就算新加坡國情保守，但李光耀之孫、李顯揚次子（新加坡總理李顯龍的姪子）李桓武2019年5月24日與男友Yirui Heng在南非開普敦結婚。李桓武在2018年7月把和男友的合照設定為臉書大頭貼，並使用支持LGBT活動的粉紅點（Pink Dot）特效。此事也沒聽說遭到新加坡當局對其採取任何「處罰」。

想請教陸委會，如果中國大陸遲遲不立法讓同婚合法，請問台灣政府沒有義務保障台籍伴侶渴望和大陸伴侶在台團聚的權益嗎？台灣不受理兩岸同性伴侶在台團聚結婚，這和大法官同婚釋憲精神是否背道而馳？

陸委會是台灣的兩岸事務主管機構，本應為台灣民眾、以及兩岸民眾搭起溝通服務的橋樑，遇到難解的問題，只會兩手一攤，把責任全都推給對岸，我們要這種只會坐領高薪、尸位素餐、甚至炮製假新聞的官員做什麼？