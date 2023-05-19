台灣大哥大結合電信本業天賦，啟動各式垂直場域的「超5G應用」，今(19)日宣布攜手亞達科技，推出業界首創的一站式AI巡檢解決方案「5G AI巡檢GO」，解決企業巡檢高時間、高營運、高管理等「三高」成本痛點。「5G AI巡檢GO」採訂閱制，以「月租」取代企業一次性高額投資，並可依照場域、項目等客製化AI巡檢工具，相較於傳統AI巡檢，部署速度提升20倍，投資報酬率提升3倍。

製造業執行巡檢廠房，避免機台突發性故障，往往花費大量時間與人力，卻常常因為標準作業流程不夠完善，而出現人為判讀誤差；此外，巡檢資料倚靠人工整理上傳，紀錄疏失難以追蹤，反而造成產線停頓。為了解決製造業痛點，台灣大攜手亞達科技推出「5G AI巡檢GO」，一站式提供台灣大超高速低延遲5G網路、AI偵測判讀軟體，以及裝有The Joy Factory軍規認證防摔保護殼的平板。透過台灣大5G網路，巡檢資訊能於第一時間回傳，並且完整紀錄數值與照片，減少時間與人力成本，管理者還能遠端即時掌握數據資訊，優化生產效益，避免工安意外。

台灣大哥大企業用戶事業群商務長吳傳輝指出，台灣大哥大以5G與科技實力，攜手亞達科技，為企業客戶快速部署的智慧解決方案。結合硬體、軟體及高速網路的「5G AI巡檢GO」，只需一鍵即可完成四道巡檢程序，包括：AI讀值、判斷異常、記錄報告、拍照存檔，幫助製造業輕鬆實踐智慧工廠願景，有效解決巡檢高時間成本、高營運成本、高管理成本等「三高」問題，驅動科技創新，並協助製造業邁向淨零轉型，

亞達科技成立於2017年，是一間專注於軟體開發的新創科技公司，致力結合擴增實境(AR)與人工智慧(AI)技術，發展全方位解決方案。亞達科技林育業董事長表示，台灣大哥大與亞達科技在5G AI應用領域已有長久的堅實合作基礎，相信「5G AI巡檢GO」這項新產品與5G AI應用，將會大幅提升產業生產效率、顯著降低成本。The Joy Factory的保護殼則具有完善通過軍規等級的防摔保護，可保護平板電腦，延長使用壽命，讓作業人員專心的管理和控制巡檢作業。

「5G AI巡檢GO」有效提高巡檢效率，其AI異常偵測支援多種錶頭，包括類比錶頭、數位錶頭、燈號、開關，能夠精準判斷並即時警示異常，大幅提升巡檢的準確性。平台完整紀錄巡檢項目的檢測結果及照片，讓管理者能夠快速查驗AI品檢履歷，提高管理效率。透過此解決方案，第一線巡檢人員能毫無負擔的單手輕鬆操作軟體，遵循指引順利完成巡檢作業，解決過往標準作業流程不完善、資料記錄不全與人為判讀疏漏等痛點。