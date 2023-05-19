在稍早前的一般交易時段，應材股價上漲3.36%，收在129.92美元，創下2022年3月31日以來收盤新高，今年以來股價上漲33.42%。

該半導體設備大廠上季營收年增6%，為66.30億美元，經調整後每股盈餘年增8%，為2美元，表現均優於市場預期。應材預估本季營收約為61.5億美元，低於前一年同期的65.2億美元，但優於市場預估的59.7億美元。應材預估本季經調整後每股盈餘介於1.56～1.92美元，市場預期為1.63美元。

科磊（KLA Corp）、應材和科林研發（Lam Research Corp）等公司都受益於美國、歐洲和日本為了強化晶片自製所提供的投資補貼。此外，在美國祭出大規模出口管制措施阻斷中國取得先進晶片製造技術後，中國趕忙囤積成熟製程的晶片製造設備，亦令半導體設備產業大發利市。

應材執行長Gary E. Dickerson在財報發布後的電話會議上表示，，公司相信晶片業獲得的政府資金達到約4000億美元。他並表示，供應鏈區域化的趨勢很明顯，各國都在尋求建立強韌的本地製造能力，以支持攸關經濟的產業垂直整合。

公司高層則表示，包括個人電腦（PC）和智慧手機在內的主要消費電子市場仍然疲軟，本季記憶體晶片的定價和產能利用率下滑，而庫存增加。

應材的主要客戶包括英特爾和台積電。