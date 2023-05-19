香港壹傳媒創辦人黎智英早前獲准由英國御用大律師Tim Owen代表抗辯，大陸全國人大釋法後，香港國安委評估由Tim Owen代表黎智英很大可能會構成國家安全風險，建議入境處拒絕Tim Owen的工作簽證申請。黎申請司法覆核指國安委僅有權決定案件是否涉及國安問題，直接建議入境處拒絕工作簽證屬越權，首席法官潘兆初上午裁決，駁回覆核許可。