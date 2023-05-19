成人片導演圤智雨日前以「AV圈要小心」為題發文，踢爆許多男女優偽造性病健康報告紀錄，如今更指出會爆出性病危機，破口在於男優身上，主要原因則是「收入太少」。

圤智雨指出與片商沒有簽訂長期合約的男女優，都有偽造醫院體檢報告的紀錄，導致AV圈有傳染性病的潛在危機，讓他忍不住怒斥：「如果只是為了賺錢而隱匿，那我真的覺得，這種人出去被車撞死也是剛好」，至於破口就在男優身上，是因為賺得太少，主要是拍一部片只能賺6到8千，扣掉體檢要花5千左右，月收入還不一定能夠養家餬口。

圤智雨表示如今男優人數變多，雖然多數都是8+9類型，卻導致原本就很競爭的狀況下，更顯得「粥少僧多」，接著話鋒一轉，提到女優苡若與跟她有金錢糾紛的男優一事，忍不住感嘆：「結果那個人戶頭沒有錢，所以沒有扣到什麼款？難怪最近苡若很拼命賺錢，只能說這位男優好可憐喔，白天不是還有別的工作嗎」。

圤智雨先前透露近半個月沒有性慾，卻得一直剪A片的特寫畫面，讓他坦言過程苦不堪言，剪到最後一部甚至還吐了，除了萌生不想再導的念頭外，試圖擺脫外界貼上的標籤，不想再與AV畫上等號，甚至揚言寧可違約賠給片商10萬元。