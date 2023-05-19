先前高雄演唱會季吸引各地樂迷到高雄遊玩，卻有不肖旅宿業者趁機哄抬房價，讓消費者當冤大頭。為了避免類似情況發生，高市府觀光局17日再度主動稽查轄內17家旅館，發現城市商旅德立莊博愛館、城市商旅真愛館等2家旅館違反旅館業管理規則、超出備查房價，後續將依規定裁處1至5萬元罰鍰，其中，城市商旅德立莊博愛館已是今年第2度受罰。

高市府觀光局長高閔琳表示，高雄近期演唱會和大型活動盛況讓住宿一房難求，為了維護城市觀光形象與消費者權益，特別針對不肖業者哄抬房價的行為祭出鐵腕；除了積極辦理旅館聯合稽查並拉高稽查頻率，也對超出備查房價的業者裁罰並加以公告。

高閔琳指出，今年1月、3月觀光局會同消保官聯合稽查旅館房價共計64家次，為因應6月端午連假及年底Coldplay演唱會再次稽查。此次抽查17家旅館中，查出城市商旅德立莊博愛館、城市商旅真愛館違反旅館業管理規則、超出備查房價，後續將依規定裁處1至5萬元罰鍰。

高閔琳強調，為了維護高雄觀光形象，讓旅客入住價格合理、安全衛生及高服務品質的旅店，觀光局將持續主動稽查旅館，壓制惡意哄抬房價的行為，透過嚴加督導、稽查、裁罰等方式，積極維護觀光及住宿品質，並保障消費者權益。