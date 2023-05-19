謝霆鋒和天后王菲9年前世紀復合，今年3月王菲陪男友回香港，兩人在機場重演世紀牽手，引來大批媒體報導，而謝霆鋒近來也一改過去酷酷的個性，不避嫌在節目上提女友。最近他上節目，全場當著那英的面大合唱她的歌曲，只有謝霆鋒疑似不會唱全程閉口，引來那英打趣說：「你（指謝霆鋒）就會唱王菲的歌！」

謝霆鋒和王菲認了復合後，對感情事越來越大方，曾被起底王菲的私人IG有謝霆鋒敷面膜的照片，可見兩人私下情趣。今年3月，王菲陪謝霆鋒到香港工作，男方出門時，王菲就以女主人之姿住進男友家豪宅，乖乖等男友下班在一起去吃飯，而謝霆鋒在機場時還趁四下無人伸手摸王菲的背，被網友虧是「最強戀愛腦」。

而王菲除了私下跟男友黏TT，也不忘女兒李嫣，不久她就被拍到和李嫣一起去巴黎旅行，一行人還非常愜意的在草地上野餐，有網友在回國的機場巴士偶遇王菲，讚她本人跟照片一模一樣，「又仙又美」，但也有人拍到王菲疑因角度問題，腹部隆起看似懷孕，但當事人未回應。

謝霆鋒最近和王菲好友那英等人擔任音樂節目《青年π計劃》嘉賓，一段節目影片在網上流傳，可見眾人齊唱那英歌曲時，只有謝霆鋒一個人狀況外，閉嘴沒跟著唱，引來率直的那英說：「霆鋒不會唱吧？你就會唱王菲的歌！」謝霆鋒立刻睜大眼睛傻笑，其他網友則說：「那姐就是敢說」、「大家好願意調侃小謝」、「英子好勇，我好喜歡哈哈哈哈」、「姐就是說話衝，但是我們喜歡」。