第四波Omicron疫情反撲，本土確診數大增，一名男大生分享，朋友疑似確診卻不肯篩檢，每天照常到校上課，讓他很好奇現在確診免隔離，到底還要不要篩檢？引起網友討論，不少苦主抱怨，篩不篩都沒差，因為不想上班也要去，現在沒防疫假可請，而且確診請假沒人能替補工作，只好拖著病懨懨的身體去工作，畢竟要賺錢啊！

一名男大生昨在Dcard上分享，現在確診免隔離，改採「0+N」的方式，他有個朋友說自己疑似確診，因為有出現相關症狀，但他不想快篩，就堅稱自己只是感冒，並繼續到學校照常上課，不知道大家現在若發現自己出現疑似確診症狀，會選擇快篩，還是抱持著不篩就沒事的心態呢？

貼文引起網友討論，兩派人吵成一團，有一部分的人認為，現在確診免隔離，沒有防疫假可以請，所以篩不篩意義似乎不大，加上公司制度還沒跟著更新，確診請假也沒人能替補工作。「現在就是小感冒處理，沒不舒服到不能上班上課的話，該做什麼就去做，篩不篩也沒意義」、「現在就已經流感化了，也沒有防疫假可以請了，我退燒後就正常去上班了」、「沒人做我的工作我就撐著去上班，同事都覺得他是大型病毒」。

另有一派網友表示，就算規定不用隔離，但為了避免傳染給別人，還是會自主隔離請假，畢竟別人家可能有長者和小孩。「我會在感染能力最強的前幾天請病假，因為不想傳染他人，但不是我怕病毒，是怕讓別人難受」、「我確診請一個星期，工作會接觸大量小朋友，為了他們我請假了」、「我確診也是請了快一周，因為同事跟同學們都是會大量接觸到孩子們的職業」。