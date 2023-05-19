花蓮林先生65歲，是B肝帶原者，追蹤發現肝臟疑似有陰影，由於林先生有過敏史，曾因注射顯影劑出現嘔吐等症狀，與醫師討論後，接受「對比劑超音波檢查」，發現了1.5公分的小腫瘤，接受外科手術切除化驗確認為肝癌初期。門諾醫院引進這項新的醫療設備，讓東部患者不用舟車勞頓北上就醫，讓病灶盡快發現移除。

肝癌被稱無聲的殺手，台灣肝癌醫學會資料指出，台灣每年超過8千人死於肝癌，近6成發現時已中晚期，門諾醫院有別傳統肝癌影像檢查，今年引進「對比劑超音波」，透過超音波搭配對比顯影劑技術，能更準確揪出早期、小型肝腫瘤，也可幫助醫師手術定位及術後即時評估治療結果，大幅提升治療的完整度。

門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩說，對比劑超音波，解析度跟影像成像程度都較一般傳統超音波還要清新，且不同於電腦斷層及核磁共振檢查容易被民眾擔心的輻射、顯影劑安全等疑慮，對比劑超音波無輻射且經由肺部代謝顯影劑，更不傷害腎臟，適合洗腎或腎功能不佳的患者選擇使用。

此外，對比劑超音波可針對單一器官進行檢查，因看得更仔細，能抓出電腦斷層、核磁共振及一般超音波無法看到的小型腫瘤，位置、大小及邊界都能清楚呈現，第一時間有助於判別腫瘤的良性、惡性，幫助醫師及病患制定後續治療計畫。

門諾醫院表示，對比劑超音波適合大多數患者，尤其對肝、脾臟方面有疑慮、疾病以及需要進行詳細檢查者，非常適合使用這項新的檢查技術，透過對比顯影劑的幫助，協助醫師抓出更小的病灶。