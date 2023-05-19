台南市從明天起將再新啟用823席智慧停車柱。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南市推動智慧化路邊停車，全市收費停車格大約1萬4000席，從明天起將再新啟用823席智慧停車柱，加上先前已完成建置的4026席，不僅智慧停車柱年底建置4000席的目標已提早完成，再加上地磁7000席，智慧化停車格的比率更高達78％，未來還將繼續朝百分百智慧化邁進。

市府交通局表示，從明天起將啟用的北區、中西區、南區、安平區、仁德區、東區及永康區等823席智慧停車格，除能便利使用電子票證當場繳交停車費外，也能在台南好停APP提供即時停車格位資訊，節省民眾尋找停車位的時間。

交通局長王銘德指出，台南市智慧路邊停車計費系統自2019年4月啟用後，設有智慧停車柱的路段，平均周轉率成長22.6％；另透過連續3年上千份滿意度調查，也發現市民對智慧停車柱的服務，給予高達90％的正面評價。

王銘德認為，為讓智慧停車計費系統更智慧化、人性化與生活化，並因應電動車輛增加衍生的充電需求，更已增設14席智慧充電停車柱，希望在不影響非電車的停車權益下，讓電動車可以在停放車輛之際，也能同時滿足充電的需求，未來還將持續尋覓合適位置擴展服務範圍。

市長黃偉哲強調，台南歷史悠久、觀光景點豐富，停車熱區受道路空間侷限，可增加的路邊停車格位有限，加上私人車輛持續增加，如何進一步提高周轉率增加停車供給，一直他是任內的重要任務，運用智慧交通管理也是市府宜居城市政策的重點發展面向。