蘋果手機用戶始終無法使用Apple Pay進出台北捷運，讓不少使用者抱怨連連，認為是北捷公司無作為，但國民黨台北市議員詹為元透露，其實主導權一直都在蘋果公司手上，更直言「台灣被Apple公司捨棄，身為一個iPhone使用者，我是非常遺憾與難過的」。

詹為元日前在臉書表示，在電子支付普及的時代，許多民眾期盼能使用蘋果手機中的Apple pay，直接感應通過捷運閘口，自2015年至今已8年仍沒有結果，但民眾卻還是相當期待，也因此有不少議員會質詢相關議題。

「其實悠遊卡公司並非不想做，而是沒有主導權！」詹為元提到，因為質詢的關係，近日他查閱許多資料，雖然過去悠遊卡公司被問到此事，不是回答「保密」就是「晶片不相符須在溝通」等，但其實相關問題已有解方。

詹為元解釋，據悠遊卡公司指出，晶片CPU Card使用的格式，與部分其他國家相同，且捷運閘門更新後技術方面也沒有問題，可供Apple Pay使用，代表先前熱議的2大問題目前都已解決。

「大家長久以來都以為是悠遊卡公司的問題，但其實不然，問題出在蘋果公司！」詹為元強調，事實是蘋果公司有市場規模及市占率的規模考量，認為台灣市場與其他地方相比較無誘因，才會遲遲未協助處理，「老實說，台灣被Apple公司捨棄，身為一個iPhone使用者，我是非常遺憾與難過的」。