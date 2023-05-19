新北市長侯友宜代表國民黨參選總統，前高雄市長韓國瑜稱讚他是郭靖，對手賴清德則期許自己是周伯通，但在金庸小說中，是周伯通傳武功給郭靖，被問到會不會覺得自己已經領先了？侯表示，金庸小說他也很喜歡看，每個角色都有自己的特色，但他最喜歡的小說是《十大神探》，當年影響我一生，讓他有機會從事警察工作守護國家。

對於美國《紐約時報》18日報導，侯友宜走中間路線，能降低台海緊張，媒體今詢問他的中間路線主張，他回應，自己是鄉下小孩，台灣這塊土地出生，他愛台灣中華民國一生不變，他會守護中華民國，讓這塊土地更美好，讓台灣人的善良被看見，會跟大家一起努力，讓台灣能夠和平安定永續。

媒體追問，17日晚上致電花蓮縣長徐榛蔚，怎麼沒打給立委傅崐萁？侯友宜說，這段時間謝謝所有縣市首長以及民代給他的鼓勵支持和加油打氣，他心存感謝，大家要一起團結守護中華民國愛台灣這塊土地，所以他要跟大家心連心，一起共同打拚，那天晚上的致意就是大家團結一致向前走的時刻。

另針對負面聲量剛高於正面是否會覺得出師不利？侯友宜說，所有的聲量他都給予尊重，最重要要做好自己，如何在選舉過程當中能夠得到人民信任，贏回人民對政府的信心，這才是他要做的事。