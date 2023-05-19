根據路孚特報告，標普五百指數第一季財報驚喜貢獻度最大的11家企業中，就有四檔為科技巨頭，分別為微軟、蘋果、亞馬遜及谷歌，顯示科技巨頭在景氣逆風中，也能保持營運穩健。由ChatGPT引爆的AI投資旋風，不僅使在AI研發領域佔據領先地位的科技巨頭受到市場矚目，如微軟、谷歌及META。因AI應用普及增加的硬體需求，也帶動了主導高階處理器市場的輝達及超微半導體，今年來股價狂飆，使統一FANG+ ETF（00757）成為今年來ETF漲幅冠軍，甚至漲贏所有槓桿兩倍的ETF。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一指出，近期歐美銀行股暴雷危機，使股市出現資金挪移現象，大批資金轉向相對安全的科技巨頭。面對未來可能的經濟衰退，科技巨頭坐擁大量現金流，營運相較穩定。加上今年來ChatGPT應用在全球迅速擴散，顯示AI技術的商業模式已得到市場認可，今年兩年市場投資趨勢將持續聚焦AI領域。由於AI研發需仰賴龐大資源，無論是硬體或軟體市場，目前皆由幾大科技巨頭主導，使FANG+指數前景可期。