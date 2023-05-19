驚悚！單車男未依兩段式左轉遭撞飛 連人帶車「插」進分隔島

34歲陳姓男子19日深夜騎著單車過路口時，因未依兩段式左轉，遭到直行的26歲曾男撞擊，由於曾男車速相當快速，陳男連人帶車被撞擊後飛行好幾公尺，隨後整個人與單車「插」進路旁分隔島草叢。所幸陳男送醫後並無大礙，而苓雅分局也依道路交通管理處罰條例，處陳男300至1200元罰鍰；另曾男行經路口未減速及未注意車前狀況，詳細肇事責任仍待送交通大隊初判。

陳男今日凌晨3時許行經光華一路北向南直行至青年一路口要左轉時，看見路上空蕩蕩的，便略過兩段式左轉，想直接從右側慢車道直接左轉，沒想到行經路口時卻被駕著自小客車的曾男「攔胡」。

由於曾男車速也不慢，於是2人碰撞後也往前了數公尺才完全停下，而遭撞擊的陳男連人帶車插進一旁的分隔島草叢；曾男的車輛則是車頭出現大大凹陷，連擋風玻璃都碎出一塊大洞。

苓雅分局也依道路交通管理處罰條例，處陳男300至1200元罰鍰；另曾男行經路口未減速及未注意車前狀況，詳細肇事責任仍待送交通大隊初判。