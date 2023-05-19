朱琦郁到埃及拍美照。（朱琦郁提供）

朱琦郁和好友到埃及旅遊。（朱琦郁提供）

新聞主播出身的美女主持人朱琦郁，近日和同樣是《小姐不熙娣》節目班底的張琳，一起到埃及閨密旅遊，兩人不從台灣跟旅行團，而是找上當地的旅行社，客製化14天的7人精緻旅程，來回機票以及飯店升級和雜費，加起來總共11萬元，能天天住五星飯店，旁邊就是金字塔或是尼羅河，在沙漠露營也有奢華帳篷，猶如《慾望城市》現實版上演。

還沒去埃及時曾聽說當地常常會發生，看到遊客就會想盡辦法要小費，幫你拍照或幫你抬行李等狀況，但她發現在導遊的陪同下，這些狀況也就不會發生。不過她也提醒，雖然偷錢或強盜這樣的情況在當地比較少，但晚上還是儘量不要外出比較好。

她分享大部分埃及人對於亞洲觀光客都相當好奇，加上她跟張琳精心打扮，因此一到觀光景點，就被20幾組人一直要求合照，還有人當場告白，連在機場都有人問她「要不要做他太太？」後來她只好對他們說「我48歲，小孩都要結婚了、不用了，謝謝！」

還有人聽完立刻跳起來轉身離開，問她平常是不是吃嬰兒保養的。本來她們都很客氣合照，一度連進金字塔的時間都沒有了，只好採取逃跑加上拒絕，「這時候才感覺到，這就是國際巨星的困擾啊！」

讓她更驚訝的一點，是不少埃及人都知道台灣，還會對她們說台灣科技業很強，「Made in Taiwan是品質保證」，讓她們頓時很感動，竟然連非洲都知道台灣，證明台灣在國際上很有知名度。