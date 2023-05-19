據統計，我國出去農產貿易出口量較前年下滑，也有立委直指台灣農業規模正在下滑，農委會主委陳吉仲擔任主委一職已3年餘，有媒體詢問，為自己的分數打幾分？陳吉仲則未正面回答，不斷細數政績；是否表現100分？他才回答，當然不是。

據統計，我國農業出口值去年大幅下滑，較前年出口值下滑47萬餘噸、僅有257萬餘噸、創下近10年來新低，較前年更年減15.5％、為史上減幅最大的一年。

陳吉仲卻反駁稱，資訊不是非常的正確，在這2年間，原本依賴外銷到大陸市場的比率下降，而大陸以外的市場包括美國、日本等，大幅度的增加，如現在正在外銷的鳳梨、芒果，產地價格仍維持在十分好的水準，期待所有的農業部門跟所有通路業者，可以一起開擴市場，並降低不符合國際遊戲規則的單一市場。

至於外銷量大幅下滑，陳吉仲說，台灣生產的數量無法與農產品出口大國相較，只要水果順利外銷，就能支撐國內的價格，比較重要為透過外銷，讓產地價格穩定在一定的水準，會比衝數量更重要。

有媒體詢問明天為總統蔡英文任內最後一次的520，為自己近年表現打幾分？陳吉仲未回答題目細數政績並說，農業施政目標就是要讓農民的所得提高，確保消費者買到安全的農產品，近年完成了許多農民福利的照顧，包括我們農民職業災害保險、農民退休儲金、農業保險、實際耕作者參與農民健康保險，並擴大灌區外服務、綠色環境給付、拿掉遠洋漁業黃牌、冷鏈等，農家所得也大幅度的成長。

媒體追問，聽起來是給自己100分嗎？陳吉仲表示，「當然不是」，如在特別預算裡面編列要協助氣候變遷所導致的乾旱，全力的來幫農民找然後讓他可以灌溉，以減少氣候變遷對台灣的影響，盼大家共同因應。