現代人常吃保健食品來補充營養素，很多人認為如果在服用的同時，喝下咖啡會妨礙腸胃吸收營養素。對此，台大生物產業學系老師洪泰雄表示，咖啡對營養素吸收的影響取決於多個因素，對鐵質、維生素B1有影響；維生素D、維生素C則沒有明顯影響。

洪泰雄於臉書發文指出，咖啡對營養素吸收的影響取決於多個因素，像是營養素的種類、攝入量、以及咖啡的攝入量和時間等，他列出鐵質、維生素D、維生素B群、維生素C，分別講述咖啡對其影響程度。

「咖啡對鐵質的吸收有一定的影響。」洪泰雄表示，咖啡中的咖啡因可能會抑制鐵質的吸收，不過影響是有限的，唯有在大量攝入咖啡和鐵質時，才會對鐵質吸收產生影響。

另外，眾人最常接觸的維生素B群，洪泰雄說明，咖啡可能會影響維生素B1（硫胺素）的吸收，但是這種影響是輕微的，而且只有在大量攝入咖啡和維生素B1時，才會對其吸收產生影響。

至於維生素D和維生素C，洪泰雄則說，咖啡對其吸收皆無明顯影響。總體來說，洪泰雄表示，如果飲用咖啡時也攝取其它主要營養素，並且咖啡量適度，通常不會對營養素吸收產生太大的影響。