JAMAL MURRAY LIGHTS OUT 🤯



4TH QUARTER #PLAYOFFMODE



DEN by 8, 4 minutes to go on ESPN! pic.twitter.com/IEerc78SiH — NBA (@NBA) May 19, 2023

19日續在丹佛開打的西區冠軍賽G2，金塊靠著約基奇再次拿下23分、17籃板及12助攻的大三元，以及賈瑪莫瑞末節爆發攻下23分，最後以108比103逆轉擊敗湖人，在西區冠軍賽取得2勝0敗領先優勢，接下來G3將於21日移師到洛杉磯進行，屆時湖人面臨輸不得壓力。

如同賽前預測，湖人放棄G1「三後衛」先發陣容，換回原本先發陣容，也就是范德比特打先發大前鋒，果然開賽就跟金塊陷入糾纏，更在次節開始靠著詹姆斯、八村壘兩人火力打出9比0，可是詹姆斯竟然出現罕見快攻上籃掉球的尷尬場面。

儘管地主金塊全力追分，打完上半場，金塊仍以48比53落後，八村壘半場7投7中、獨拿17分，詹姆斯10分，金塊半場則以約基奇16分最高，賈瑪莫瑞10分；金塊第三節打出10比0猛攻，一度追平比數，但在前3節打完，湖人仍以79比76領先。

賈瑪莫瑞末節開始連進兩顆三分球，麥克波特與布魯斯布朗也各進1顆，幫助金塊打出20比5凶猛超前攻勢，約基奇也順勢完成連4場大三元，金塊一度領先到12分，可是湖人也靠安東尼戴維斯投進三分球打出7比0，雙方差距剩下5分而已。

里夫斯竟在最後1分07秒投進打板三分球，幫助湖人追成99比101，接著賈瑪莫瑞兩罰俱中，安東尼戴維斯搶投三分球沒進，布魯斯布朗搶下關鍵防守籃板，金塊馬上暫停，詹姆斯雖抄截成功，上籃卻放槍沒進，賈瑪莫瑞又是兩罰俱中，詹姆斯這次快攻上籃雖然進了，可是賈瑪莫瑞兩罰中1，里夫斯馬上又切入上籃，賈瑪莫瑞最後12.6秒兩罰俱中，接著詹姆斯被抄截宣告湖人落敗。